Компания «Яндекс» будет подменять реальные номера пользователей на досках объявлений для борьбы с мошенниками и СМС-спамом. Функция уже доступна пользователям сервиса объявлений о продаже автомобилей «Авто.ру», рассказали «РБК» в «Яндексе».

В дальнейшем «Яндекс» хочет запустить функцию на других сервисах, прежде всего на «Яндекс.Недвижимости». Пользователь может отследить входящие звонки в личном кабинете на сайте и при желании опубликовать свой настоящий номер телефона. Услуга предоставляется бесплатно.

Как пояснили представители компании, для запуска услуги «Авто.ру» закупил у одного из операторов «большой тройки» несколько миллионов подменных номеров. Стоимость аренды одного номера, по оценкам аналитиков, может составить от 50 до 100 рублей в месяц.

Как считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, услуга сейчас не очень популярна, поскольку большинство пользователей предпочитают указывать свои номера или же покупают дополнительные сим-карты специально для сайтов объявлений.