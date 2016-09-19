Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: объяснение проблем взрывающихся Galaxy Note 7, возможная дата запуска нового мессенджера от Google, объяснение механизма прокрастинации и редизайн «Связного».

Новый дизайн «Связного»

Российский ретейлер «Связной» представил новый дизайн своего интернет-магазина — он имеет адаптивную верстку, а меню сайта теперь расположено горизонтально. Представители компании отметили, что при помощи обновленного сайта планируют увеличить онлайн-продажи минимум на 15 %.

Причины неполадок Galaxy Note 7

Как сообщает издание Bloomberg, проблемы со взрывами и воспламенением аккумуляторов Samsung Galaxy Note 7 вызваны спешкой перед анонсом iPhone 7. В частности, анонс нового устройства был назначен на десять дней раньше, чем в 2015 году — не 13-го, а 3 августа. Также резко увеличили емкость батареи, а сотовые операторы, которые получали предварительные версии Note 7, проверяли в основном производительность смартфона, а не его аккумулятор.

Дата запуска мессенджера Allo

Компания Google может запустить свой новый мессенджер Allo уже на этой неделе, а именно 21 сентября — о дате запуска в Twitter сообщил инсайдер Эван Бласс (@evleaks). Анонсировали же выпуск мессенджера Allo на конференции I/O в мае 2016 года. Приложение будет привязано не к Google-аккаунту, а к номеру телефона, как это реализовано, например, в Telegram, а также получит несколько инновационных функций — в частности, «умные» варианты ответа на сообщения.

Как работает прокрастинация

Китайские нейрофизиологи разобрались в процессе прокрастинации: ученые предположили, что у людей, больше или меньше склонных к этому состоянию, отличия в поведении должны соотноситься с активностью префронтальной коры и лимбической системы мозга, а также с силой связей между ними. Полагают, что в будущем эти наработки станут основой для создания эффективной терапии, а пока для избавления от недуга рекомендуют спать на работе или установить специальное мобильное приложение.

Совместный фонд РВК и «Ростелекома»

Российская венчурная компания планирует создать совместный венчурный фонд с «Ростелекомом», а затем, по предварительным планам, и с компанией «Росэлектроника» («дочка» «Ростеха»). Раскрывать детали сотрудничества глава РВК отказался, но все-таки уточнил, что осуществить проект намерены до конца 2016 года.