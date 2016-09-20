Министерство финансов предложило реформировать систему страховых взносов, взимаемых с зарплат в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Сейчас работодатели платят в Пенсионный фонд 22 % с зарплат, не превышающих 796 тысяч рублей в год, и 10 % при превышении этой суммы. В Фонд социального страхования уходят 2,9 % с годовых заработков до 670 тысяч рублей, а в Фонд медицинского страхования — 5,1 % со всей зарплаты. Таким образом, общая ставка страховых взносов составляет 30 %.

По замыслу чиновников, необходимо отказаться от льгот и ввести единую ставку со всей зарплаты. Предполагается, что в 2017 году она составит 29 %, в 2018-м — 28 %, а в 2019-м — 26 %. При этом ранее обсуждалось повышение общей ставки до 34 %.

В ведомстве ссылаются на итоговое значение ставки и отмечают, что благодаря реформе нагрузка на зарплаты в России уменьшится. Однако эксперты с этим не соглашаются, так как из-за отмены льгот страховые взносы вырастут в секторах с наиболее квалифицированным трудом. По данным Росстата на конец 2015 года, зарплаты выше порога получали, например, в сфере IT, добычи полезных ископаемых, в пищевой и химической промышленности, а также на транспорте и в авиапроме.

Одновременно с этим Минфин ищет и альтернативные варианты привлечения денег в бюджет. В частности, в ведомстве предлагают повысить налог на добавленную стоимость. Сейчас он колеблется от нуля до 18 % в зависимости от вида деятельности предприятия. Министерство же хочет поднять базовую ставку НДС до 20 %, а льготную до 12 %. При этом последняя с 2019 года начнет увеличиваться на два процентных пункта в год, пока не сравняется с базовой. Этот маневр позволил бы привлечь в казну дополнительные 600 миллиардов рублей уже в 2017 году, но источники «Ведомостей» считают, что власти одобрят только повышение страховых взносов.