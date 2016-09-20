«Яндекс» собирается развивать в Москве беспилотное такси с технологией интеллектуального распределения заказов. Об этом представитель «Яндекс.Такси» Элина Ставиская рассказала изданию m24.ru.

По ее словам, сейчас компания ведет переговоры о сотрудничестве с автопроизводителями, готовыми протестировать новые технологии. Названия потенциальных партнеров не уточняются.

Для запуска беспилотных такси потребуется доработать не только технологическую, но и законодательную базу. Столичные власти уже заявили о готовности сотрудничать с сервисами такси по этому вопросу. В частности, в Мосгордуме предположили, что для появления беспилотных такси на дорогах потребуется внести изменения в ПДД и организовать для таких машин специальные выделенные полосы.

Ранее «Яндекс» уже проявлял интерес к развитию беспилотного транспорта. В августе компания подписала соглашение с КамАЗом о внедрении искусственного интеллекта в выпускаемые предприятием автомобили, в том числе грузовые. Система должна будет помогать водителю удерживать машину в полосе, инициировать экстренное торможение, а также контролировать степень усталости шофера.

Сейчас беспилотные автомобили уже тестируются в США сервисом заказа такси Uber, а также IT-компанией nuTonomy, проводящей эксперименты в Сингапуре.