Таиландская авиакомпания Thai Airways возобновит сообщение между Москвой и Бангкоком в декабре 2016 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным сервиса продажи билетов AviaSales, первый прямой рейс из Домодедова в столицу Таиланда отправится 15 декабря в 18:40 по Москве. Минимальная стоимость билета на него составляет 24 023 рубля.

Официально о начале полетов в Россию в Thai Airways пока не объявляли. Ранее в СМИ уже появлялась информация о возобновлении рейсов в октябре, а затем в ноябре 2016 года. Их отменили в конце марта 2015 года из-за резкого падения спроса россиян на международные перевозки и возникших в связи с этим высоких финансовых рисков.