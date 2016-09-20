В социальной сети Twitter с 19 сентября изменились условия лимита на количество символов в сообщении — ограничение в 140 знаков продолжает действовать, однако теперь в нем не учитываются фотографии, анимационные GIF, видео, опросы и цитаты. Об этом The Village сообщили представители компании.

«С сегодняшнего дня фотографии, анимационные GIF, видео, опросы и цитаты твитов больше не будут учитываться в лимите 140 знаков. О грядущих изменениях Twitter объявил в мае в своем блоге, сегодня они вступают в силу. Таким образом, у пользователей появится еще больше возможностей для самовыражения и общения друг с другом», — говорится в анонсе.

Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC — Twitter (@twitter) 19 сентября 2016 г.

Также представители Twitter отметили, что в настоящее время тестируется функция, при которой ответы с упоминанием названий аккаунтов в формате @имя также не будут учитываться в лимите знаков. С более подробной информацией обо всех нововведениях в социальной сети можно ознакомиться в центре поддержки Twitter.