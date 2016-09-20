В социальной сети «ВКонтакте» ввели возможность денежных переводов между пользователями через банковские карты. Об этом сообщается на специальной странице сервиса, посвященной обновлению.

«Отправляйте деньги в сообщениях, используя банковскую карту. Номер карты получателя не нужен — он сам решит, куда зачислить средства. Бесплатно по картам MasterCard и Maestro», — говорится в анонсе.

Отмечается, что для совершения операции необходимо открыть диалог с тем, кому вы отправляете перевод, в меню вложений выбрать пункт «Деньги», ввести сумму и комментарий, используя банковскую карту, а затем подтвердить отправку. Получателю придет сообщение с переводом, и он сам сможет выбрать, на какую карту зачислить средства.

В настоящее время отправка возможна только из России, получение же доступно в 17 странах мира.