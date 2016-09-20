С 2018 года все операции по счетам, на которые поступают деньги из бюджета и внебюджетных госфондов, планируется осуществлять только с помощью национальных платежных карт «Мир». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на новый законопроект, подготовленный Центробанком.

Предполагается, что таким образом регулятор хочет заставить бюджетников пользоваться не международными системами Visa и MasterCard, а их российской альтернативой — Национальной системой платежных карт. В связи с этим Центробанк планирует обязать банки к 2018 году обеспечить всех получателей денег из бюджета картами «Мир». А к 1 апреля 2017-го кредитные организации должны организовать сети приема национальных карт.

Идея создания НСПК возникла в 2014 году на фоне обострения рисков сотрудничества с международными платёжными системами Visa и MasterCard из-за западных санкций. В декабре 2015 года в России выпустили первые национальные карты «Мир». Их массовая эмиссия началась во второй половине 2016 года. Пока только 25 из 142 участников национальной платежной системы приступили к выпуску «пластика». Сбербанк, ВТБ и другие крупные банки, работающие с бюджетниками, в этом списке пока отсутствуют.