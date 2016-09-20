Китайский интернет-холдинг Alibaba Group решил развивать в России сеть шоу-румов с товарами, представленными на торговой площадке AliExpress. Об этом сообщает агентство «Москва».

Первый такой павильон открылся во вторник, 20 августа, на территории Ленинградского вокзала в Москве. На площади в 100 квадратных метро представлена продукция 41 бренда — от электроники до одежды и украшений. Проект реализован совместно с дирекцией железнодорожных вокзалов «РЖД».

По словам представителя AliExpress в России и СНГ Марка Завадского, это «первая деталь машины шоу-румов», которую компания хочет выстроить на территории страны. Дальнейшее развитие сети будет зависеть от результатов работы первой точки. О планах по открытию следующих павильонов предполагается объявить в 2017 году.