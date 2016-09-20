Предварительный спрос на новые iPhone 7 в России в несколько раз превысил количество предзаказов на предыдущую новинку от Apple — iPhone 6s. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Российские ретейлеры начали принимать предзаказы на новые айфоны в пятницу, 16 сентября. Точное количество заказанных аппаратов не называется, однако, по данным издания, речь идет примерно о 2 тысячах телефонов.

Сотрудник одной из розничных сетей заявил, что по сравнению с 2015 годом число предзаказов выросло вдвое, а другой — что спрос увеличился в четыре раза. В МТС указали на семикратный рост числа оставленных заявок, но при этом отметили, что спрос на iPhone 6 и iPhone 6 Plus был втрое выше. В «Евросети» же утверждают, что количество предзаказов семерки ненамного превышает показатели прошлогодних моделей. В Apple отказались от комментариев.

Официальное начало продаж новых смартфонов от Apple в России запланировано на 23 сентября. В этот день iPhone 7 и iPhone 7 Plus должны поступить в розничные магазины. Цена на первый составит от 56 990 до 74 990 рублей, а на второй — от 67 990 до 85 990 рублей. Расценки зависят от объема предустановленной памяти.

7 сентября Apple представила новые модели iPhone. Оба гаджета оснащены водо- и пыленепроницаемым корпусом, из которого убрали стандартный разъем для наушников. Основным отличием iPhone 7 Plus от обычного iPhone 7, помимо увеличенного экрана, стало наличие двойной камеры: одна из них — широкоугольная, а вторая ​— телеобъектив с функцией боке, обеспечивающей расфокусировку фона.