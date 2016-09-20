У одной из крупнейших в России строительных компаний «Мортон» сменились владельцы. Об этом сообщает агентство «РБК».

По данным издания, президент «Мортона» Александр Ручьев решил продать компанию, так как «достиг в девелопменте всего, чего можно было достигнуть», и теперь займется производством высокотехнологичных стройматериалов. Он и другие собственники вышли из капитала «Мортона», а их доли купил крупнейший акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев.

Несмотря на смену владельца, «Мортон» продолжит существовать как отдельный бренд. Ручьев останется в компании на время переходного периода.

Сделка обсуждалась с лета 2016 года и уже закрыта. Ее стоимость не разглашается. Известно лишь, что новый владелец взял на себя долговые обязательства «Мортона» на 22–24 миллиарда рублей. В агентстве Colliers International отмечают, что чистая стоимость активов предприятия могла равняться нулю, однако с учетом интереса Гордеева к синергетическому эффекту от контроля над двумя крупными девелоперскими компаниями размер выплат мог составить от 3 до 5 миллиардов рублей.

По итогам 2015 года «Мортон» заняла первое место по строительству нового жилья в России — на ее долю пришлись 947 тысяч квадратных метров. В свою очередь, группа ПИК заняла третье место с показателем в 665 тысяч квадратов. Обе компании работают в Москве и Подмосковье.