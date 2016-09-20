Инвестиционный фонд Franklin Templeton Asset Management Limited подал иск о банкротстве группы Ulmart Holdings, владеющей онлайн-ретейлером «Юлмарт». Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что иск подан в Восточно-Карибский верховный суд при организации Восточно-Карибских государств. При этом Ulmart Holdings потребовала его отклонить, поскольку она зарегистрирована на Мальте, что не попадает в юрисдикцию того суда, куда подали иск.

Как утверждают источники RNS, знакомые с готовящимся процессом, сумма исковых требований составляет 600 тысяч долларов. «Это задолженность в рамках оказания Franklin Templeton консультационных услуг. Формулировка иска — о банкротстве — связана не с отсутствием у компании этих денег, а с нежеланием платить», — пояснил один из собеседников агентства.

Вместе с тем председатель совета директоров «Юлмарта» Дмитрий Костыгин на вопрос RNS об иске сказал, что «в этой юрисдикции даже компаний нет», но RNS не уточняет, что именно он имел в виду. Во Franklin Templeton, в свою очередь, ответили, что «это не предмет для комментариев в настоящий момент».