С 2017 года россиянам придется предъявлять СНИЛС при оформлении кредита в банке. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Необходимость предоставлять еще один документ объясняется изменением правил выдачи данных о кредитных историях граждан. Теперь для их получения банкам потребуется знать СНИЛС заявителя. Получить его номер в автоматическом режиме не получится, так как полная база есть только у Пенсионного фонда, а он предоставляет сведения самим гражданам, а не сторонним организациям.

Участники рынка до последнего надеялись, что они смогут узнать СНИЛС потенциального клиента, не вынуждая его брать дополнительные документы, однако открывать доступ к этим данным через Систему межведомственного электронного взаимодействия не стали.

Предполагается, что в первую очередь новые требования ударят по потребительскому кредитованию, в особенности — в местах продаж, так как россияне не привыкли брать с собой СНИЛС. Обойтись без него можно будет, не запрашивая кредитную историю, но это увеличивает риск наткнуться на неплатежеспособного заемщика. Поэтому банкирам придется оперативно приучать потребителей, что для быстрого получения кредита нужен не только паспорт.