Корпорация Google открыла доступ к своему умному мессенджеру Allo. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Новый сервис позволяет отвечать на сообщения с помощью функции Smart Reply. Она анализирует полученный текст или снимок и автоматически формирует список из нескольких вариантов ответных реплик. При этом приложение обучается привычкам пользователя и подстраивается под его стиль общения.

Также в Allo можно воспользоваться подсказками от виртуального помощника Assistant. Он может рассказать о погоде или ближайших ресторанах, подписать пользователя на рассылки новостей об интересующих его темах или предупредить о приближении важной встречи. К его помощи можно прибегнуть и в переписках с другими людьми — для этого в чате нужно упомянуть бота @google и задать ему вопрос.

Помимо уже привычных по другим мессенджерам стикеров, для оживления чатов в Allo используются различные эффекты. Так, при долгом нажатии на кнопку отправки пользователь может выбрать размер сообщения: уменьшенный шрифт соответствует шепоту, а увеличенный — крику.

Кроме того, в приложении реализован режим «инкогнито». При переходе в него все сообщения из переписки удалятся через определенный пользователем промежуток времени. По умолчанию же диалоги хранятся на серверах Google в зашифрованном виде.

Мессенджер Alllo уже доступен владельцам гаджетов на базе iOS и Android. Пока его основные функции поддерживают только английский язык, однако, по заявлениям разработчиков, в скором времени мессенджер научится понимать и русский.