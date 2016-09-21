Глава Сбербанка Герман Греф предложил правительству учредить новую структуру, которая займется управлением системой учета пенсионных взносов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По его замыслу, новый администратор должен быть учрежден в форме акционерного общества. Он будет руководить единой базой данных о застрахованных, их статусе, пенсионных правах и накоплениях. Для всех участников системы создадут личные кабинеты, в которых будет доступна информация об инвестировании средств пенсионных накоплений, наиболее выгодном плане вложения денег и возможностях по смене негосударственных пенсионных фондов. При этом ведение пенсионных счетов для самих НПФ будет платным.

По предварительным подсчетам, создание единого пенсионного администратора обойдется примерно в 10 миллиардов рублей. Половина суммы — это затраты на оборудование и программное обеспечение.

Предполагается, что на третий год работы организация станет самоокупаемой за счет оказания платных услуг. На полную же окупаемость проект выйдет в течение семи-восьми лет. При этом коммерциализация администрирования пенсионных накоплений позволит сохранить бюджетные средства за счет отказа от «ручного» документооборота в Пенсионном фонде. О какой именно сумме идет речь, в Сбербанке не уточнили.