Сбербанк предложил создать единого пенсионного администратора
Глава Сбербанка Герман Греф предложил правительству учредить новую структуру, которая займется управлением системой учета пенсионных взносов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
По его замыслу, новый администратор должен быть учрежден в форме акционерного общества. Он будет руководить единой базой данных о застрахованных, их статусе, пенсионных правах и накоплениях. Для всех участников системы создадут личные кабинеты, в которых будет доступна информация об инвестировании средств пенсионных накоплений, наиболее выгодном плане вложения денег и возможностях по смене негосударственных пенсионных фондов. При этом ведение пенсионных счетов для самих НПФ будет платным.
По предварительным подсчетам, создание единого пенсионного администратора обойдется примерно в 10 миллиардов рублей. Половина суммы — это затраты на оборудование и программное обеспечение.
Предполагается, что на третий год работы организация станет самоокупаемой за счет оказания платных услуг. На полную же окупаемость проект выйдет в течение семи-восьми лет. При этом коммерциализация администрирования пенсионных накоплений позволит сохранить бюджетные средства за счет отказа от «ручного» документооборота в Пенсионном фонде. О какой именно сумме идет речь, в Сбербанке не уточнили.
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