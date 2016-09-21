Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию видеостриминга игр. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Тестирование проводится в закрытом режиме. Первыми доступ к возможности вести трансляции получат популярные стримеры из России и СНГ. Для этого им нужно будет установить специальную программу. В дальнейшем функцию стриминга во «ВКонтакте» планируется внедрять в сами игры.

При запуске трансляции от имени сообщества его подписчики получат уведомление о начале стрима. А самостоятельные геймеры смогут делиться трансляциями в новостной ленте. При этом запись игры будет доступна и после завершения эфира.

Чтобы поддержать интерес стримеров к продукту, «ВКонтакте» поможет им зарабатывать на трансляциях. Они смогут получать часть доходов от рекламы, выводящейся перед роликами, а также принимать пожертвования от зрителей.

Сроки тестирования видеоплатформы не уточняются. Предполагается, что впоследствии она будет использоваться не только для игровых трансляций. Со временем доступ к прямым эфирам получат все пользователи.