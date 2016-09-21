Российские компании oneFactor и Media Direction Group, входящие в состав BBDO, начали таргетировать наружную рекламу на прохожих. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Для таргетинга рекламных сообщений используются обезличенные данные сотовых операторов об абонентах, проходящих мимо цифровых рекламных конструкций. Предполагается, что учет их интересов и социально-демографического профиля позволит увеличить эффективность размещения наружной рекламы. Пока эта гипотеза тестируется в закрытом режиме. Официальный запуск сервиса запланирован на конец 2016-го — начало 2017 года.

Конкуренты признают перспективность этого направления, но сомневаются, что современного уровня развития технологий геолокации хватит для точного определения близости конкретного человека к щиту. Они ссылаются на то, что точность геоданных от операторов колеблется в районе 150–200 метров.

В oneFactor же уверяют, что она значительно выше и в сетях LTE составляет около 50 метров.

По данным компании «ЭСПАР Аналитик», сейчас в Москве насчитывается 158 цифровых щитов из примерно 15 тысяч конструкций под наружную рекламу.

В целом по России доля носителей, подходящих для размещения таргетированных роликов, также не превышает 1 %. Их общее количество составляет около тысячи.