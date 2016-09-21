С самозанятых россиян в ближайшие два-три года не будут взимать налоги. Об этом решении заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Все сейчас согласны с тем, что никакого платежа в ближайшие два-три года не будет. Нужно только довести до конца это. Все согласны. Это будет сделано в ближайшее время, надеюсь», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Он также потребовал «исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством».

Ранее президент обращал внимание на то, что в России несколько миллионов самозанятых граждан, которые остаются в тени, чтобы «не сталкиваться с бюрократией, с поборами, с постоянными проверками и с нагрузками, может быть, избыточными для того вида деятельности».

К самозанятым гражданам, согласно российскому законодательству, относятся например, репетиторы, няни, домработницы, которые работают самостоятельно, а не от агентства, а также курьеры, переводчики и другие работники, занимающиеся фрилансом.