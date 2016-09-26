Деньги, найденные при обыске у арестованного врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, могут быть связаны с крупными хищениями из РЖД. Об этом сообщает «Новая газета».

По словам банкира Германа Горбунцова, с которым раньше работал Захарченко, полковник ежемесячно получал по 150 тысяч евро от «людей, которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД». Со временем за свое умение решать сложные задачи сотрудник МВД стал «не просто человеком на зарплате, а полноправным партнером» лиц, получавших подряды монополии. Горбунцов уверяет, что на этих заказах ежегодно похищались десятки миллиардов рублей, что сопоставимо с суммой, найденной у Захарченко.

Среди причастных к хищениям Горбунцов называет своих бывших партнеров Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича, а также Андрея Крапивина, советника экс-главы РЖД Владимира Якунина.

Дмитрия Захарченко арестовали в Москве 10 сентября. Ему инкриминируют получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и препятствование осуществлению правосудия. По результатам обысков у полковника обнаружили валюту на общую сумму в 9 миллиардов рублей. Впоследствии правоохранителям также удалось найти 300 миллионов евро на зарубежных счетах семьи арестованного.

Сейчас следствие рассматривает три версии появления этих денег. По одной из них, Дмитрий Захарченко и его отец Виктор оказывали помощь по обналичиванию и выводу активов проблемных банков за границу. По другой версии, Захарченко лишь курировал работу сторонней группировки, оказывавшей банкирам аналогичные услуги. Третья же — новая — версия напрямую связана с особенностями его профессиональной деятельности. Предполагается, что сотрудник антикоррупционного главка МВД мог присваивать откаты, предназначавшиеся топ-менеджерам нефтяных компаний. Он отслеживал подозрительные контракты в топливной сфере и, предположительно, вмешивался в процесс на финальной стадии, чтобы припугнуть участников последствиями и забрать деньги себе.

Следствие уже направило запрос в Федеральную резервную систему США, чтобы попытаться выяснить происхождение 120 миллионов долларов наличными, которые нашли при обысках у Захарченко дома и на работе. Деньги хранились в заводской упаковке ФРС и не распаковывались с тех пор, как их привезли в Россию из США. Предполагается, что американское ведомство поможет установить, какому именно банку они предназначались.