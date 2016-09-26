В России начнут автоматически выписывать штрафы владельцам излишне тяжелых грузовиков. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Автоматическая система весогабаритного контроля большегрузов работает в пилотном режиме с начала 2016 года. Пока она только фиксировала нарушения, но не выписывала по ним штрафы. В общей сложности новая система выявила около миллиона случаев, когда грузовики проезжали пункты контроля с перевесом, в среднем — на 30 %. За это же время сотрудники ГИБДД и Ространснадзора выписали лишь 30 тысяч штрафов.

С 1 октября 2016 года система заработает в полноценном режиме, что грозит владельцам большегрузов многомиллионными штрафами. Пока ее тестирование запустят только в Вологодской области, оказавшейся второй по числу нарушений после Ленинградской. В частности, только в августе на автоматических постах контроля Вологда — Москва, Вологда — Архангельск и Вологда — Санкт-Петербург выявили три грузовика, которые можно было бы оштрафовать более чем на 35 миллионов рублей. Сумма одного штрафа составляет от 150 до 500 тысяч.

В дальнейшем в так называемый боевой режим планируется перевести автоматические весы на федеральных трассах Московской и Калининградской областей. В целом в стране насчитывается 23 пункта автоматического контроля. К 2022 году Росавтодор планирует довести их количество до 387 штук.