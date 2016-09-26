Российские города опустились в конец рейтинга крупнейших финансовых центров мира. Об этом сообщается в новом исследовании компании Z/Yen Group.

По сравнению с мартом 2016 года Москва опустилась в топе сразу на 17 позиций — с 67-го на 84-е место. Рейтинг столицы при этом уменьшился с 611 до 568 баллов. Одновременно с этим Санкт-Петербург перекочевал с 82-й на 85-ю строчку. Его финансовую привлекательность оценили в 567 баллов вместо прежних 585. Ниже российских мегаполисов в списке оказались лишь Багамы и Афины.

Крупнейшим в мире финансовым центром вновь признали Лондон. На втором месте по-прежнему располагается Нью-Йорк, на третьем — Сингапур, на четвертом — Гонконг, а на пятом — Токио. Также в топ-10 входят Сан-Франциско, Бостон, Чикаго, Цюрих и Вашингтон.

Z/Yen Group обновляет данные рейтинга каждый полгода. При оценке городов учитываются 105 характеристик, объединенных в пять групп: бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация.