Россия практически полностью сняла запрет на поставку на местный рынок овощей и фруктов из Египта. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

На встрече в понедельник, 26 сентября, российские и египетские власти договорились возобновить поставки всей растительной продукции за исключением картофеля. Вопрос с импортом последнего планируется урегулировать позже — во время визита делегации Россельхознадзора в Египет в октябре-ноябре 2016 года.

Таким образом, введенные Россией ограничения действовали меньше недели. Власти запретили ввоз плодоовощной продукции из Египта 22 сентября. Специалисты Россельхознадзора заявили, что неоднократно выявляли в египетских товарах карантинные для России объекты, что, по их мнению, свидетельствует о недостаточно эффективной работе фитосанитарной системы страны-поставщика.