Медиакоммуникационный союз смягчил законопроект об ограничении доли иностранных владельцев в капитале видеосервисов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на финальную версию документа.

Из нее следует, что 20%-ное ограничение доли иностранного капитала не будет распространяться на сервисы с преимущественно пользовательским контентом, а также на предустановленные приложения на мобильных устройствах. Под первую категорию попадают различные соцсети, например YouTube, а под вторую — магазины Google Play и iTunes.

Предполагается, что ограничения затронут только независимые онлайн-кинотеатры, которыми пользуются больше 100 тысяч человек в день. В их число входят Amediateka, Megogo, Netflix и ivi.ru. Если закон примут, у них будет полтора года, чтобы провести реструктуризацию бизнеса.

Представители отрасли считают, что Медиакоммуникационный союз «расчищает» рынок под себя. В объединение входят крупнейшие медиакомпании и операторы сотовой связи, в том числе «Национальная Медиа Группа», «СТС Медиа», «Газпром-Медиа», МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком». Многие из них работают над собственными аудиовизуальными сервисами.