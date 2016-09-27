Передвижная кофейня Headquarters в центральном офисе Сбербанка на улице Вавилова в Москве начала принимать к оплате биткоины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам совладельца кофейни Тимофея Куликова, сейчас за криптовалюту можно купить шесть видов кофе, чай масала и круассаны. При этом он отмечает, что возможность оплаты покупок биткоинами не противоречит действующему законодательству, так как никаких прямых запретов на этот счет в России пока нет. Клиенту достаточно перевести нужную сумму биткоинов на виртуальный кошелек Куликова, после чего ее конвертируют в рубли. Таким образом, кассовый учет все-таки ведется в национальной валюте.

В Сбербанке заявили, что кофейня Headquarters не имеет к компании никакого отношения. В пресс-службе считают, что идея разрешить оплату биткоинами в точке, расположенной именно на территории банка, это «маркетинговый ход и не более того».

Статус биткоина в России все еще окончательно не определен. В 2014 году власти неоднократно предупреждали, что виртуальные деньги могут использоваться для финансирования терроризма и отмывания доходов, полученных преступных путем, поэтому расчеты с криптовалютами расценивались как сомнительные операции. Затем отношение регуляторов к системе изменилось — они начали признавать ее перспективность. В частности, летом 2015 года лояльность к криптовалютам проявил и президент страны Владимир Путин, отметив, что их можно использовать для расчетов в некоторых секторах экономики. А уже осенью платежная система QIWI заявила о намерении создать битрубль. Впоследствии отношение властей к криптовалютам вновь изменилось — появились предложения привлекать граждан и компании, участвующие в выпуске и обороте биткоинов, как к административной, так и к уголовной ответственности. Сейчас же Минфин задумался о компромиссном варианте — о возможности приравнять биткоин к иностранной валюте.