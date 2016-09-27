Министерство финансов предложило внести поправки в правила определения валютного резидентства, которые могут отразиться на 2 миллионах россиян, проживающих за границей. Их обсуждение уже ведется на портале раскрытия проектов нормативных актов.

Сейчас избавиться от статуса валютного резидента в России практически невозможно. Он присваивается каждому российскому гражданину со счетом в зарубежном банке, приехавшему в страну хотя бы на день, даже если до этого он проживал за рубежом больше года — например, по виду на жительство, рабочим или учебным визам. Это доставляет гражданам неудобства, так как валютным резидентам необходимо отчитываться о движении своих средств за границей наравне с постоянно проживающими в России владельцами иностранных счетов. За утаивание этой информации от налоговой предусмотрены штрафы.

В новой версии закона о валютном регулировании Минфин предлагает освободить живущих за границей россиян от обязательства отчитываться по иностранным счетам, пока они не решат вернуться в Россию. В таком случае им потребуется рассказать налоговой обо всех своих валютных операциях за время отсутствия в стране. Такой же отчет потребуется от тех, кто пробудет в России больше трех месяцев в течение одного календарного года. При этом налоговые органы получат право запрашивать у россиян документы о въезде в страну и выезде за ее пределы.

С одной стороны, предложение Минфина выглядит как упрощение жизни живущих за границей граждан, так как они смогут дольше пребывать в России, не опасаясь, что с них потребуют отчета о валютных счетах.

С другой стороны, замглавы Минфина Алексей Моисеев пояснил Business FM, что таким гражданам все равно придется ежегодно подтверждать свое валютное нерезидентство. «То есть гражданин в течение года проводит любые операции, разрешенные в юрисдикции, в которой он живет, и в конце года отчет о движении по счету просто доказывает факт непребывания в России больше чем три месяца в предыдущий год. Вот и все. Каждый год, конечно, он должен показывать валютное резидентство», — заявил чиновник.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 2018 года. Эксперты предсказывают, что из-за этого живущие за границей россияне станут активнее отказываться от российского гражданства.