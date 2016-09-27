Арбитражный суд Москвы оставил в силе предписание Ространснадзора, по которому авиакомпания «Сибирь», работающая под брендом S7 Airlines, должна обеспечить бесплатный провоз багажа по билетам любых тарифов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Разбирательства начались из-за особенностей «безбагажного» тарифа «Эконом базовый». По правилам S7 Airlines пассажиры, купившие билеты по этому тарифу, могут взять с собой в салон ручную кладь весом не больше десяти килограмм и размером до 55х40х20 сантиметров. Любую сумку, чемодан или рюкзак большего размера придется сдавать в багаж и доплачивать.

В Ространснадзоре заявили, что это предложение нарушает Федеральные авиационные правила. Ими установлена обязательная норма бесплатного провоза багажа весом до десяти килограмм с линейным размером не больше 203 сантиметров. Учитывая, что суд согласился с доводами ведомства, S7 Airlines придется пересмотреть свою тарифную сетку.