На столичной площадке «Известия Hall» 26 сентября прошла церемония вручения ежегодной международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards, на которой Москва стала победителем в номинации «Направления» как лучший в мире город делового и событийного туризма. Об этом The Village сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

Отмечается, что в течение трех месяцев бизнесмены, часто совершающие деловые поездки, голосовали за лучших представителей российского рынка делового туризма в шести категориях: авиакомпания, аэропорт, направление, отель, сервис проката автомобилей и роуминг. Среди более чем 300 номинантов были представлены как известные международные бренды, так и региональные компании России, стран СНГ и ближнего зарубежья.

После вручения Москве премии как лучшему городу в сферах делового и событийного туризма глава департамента национальной политики Владимир Черников отметил проходящий в эти дни в Москве фестиваль «Круг света», а также напомнил об открывающейся в столице ярмарке «Золотая осень» и декабрьском фестивале «Путешествие в Рождество». По словам Черникова, событийный календарь Москвы на 2017–2018 годы включает «более 500 важнейших городских мероприятий с туристическим потенциалом, в том числе крупные деловые форумы и конгрессы».

Также в пресс-службе ведомства добавили, что церемония вручения премии была приурочена ко Дню туризма, отмечаемому во всем мире 27 сентября. Праздник был учрежден генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году. В России он отмечается с 1983 года.