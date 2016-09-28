Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar ввел в России комиссию с пассажиров в размере 20 % от стоимости поездки. Об этом The Village рассказали в пресс-службе BlaBlaСar.

Сначала комиссия будет взиматься при бронировании поездок из Челябинска в Екатеринбург. До конца года сервис введет ее для всех маршрутов по России. Оплатить сервисный сбор можно будет на сайте или в приложении BlaBlaCar банковской картой или через электронный кошелек «Яндекс.Деньги». В дальнейшем BlaBlaCar обещает добавить другие методы оплаты, например балансом мобильного телефона или с помощью интернет-банкинга.

«Для автовладельцев сервис остается полностью бесплатным. Однако при формировании предложения о поездке им стоит обратить внимание, что пассажиры будут видеть финальную стоимость поездки с учетом сервисного сбора», — уточнили в пресс-службе сервиса.

Эта модель уже используется в некоторых других странах Европы, в которых работает BlaBlaCar. Раньше в России пассажиры оплачивали только стоимость проезда, назначенную водителем. Какой-либо комиссии с пользователей системы в России BlaBlaCar не взимает, так как чаще всего они договариваются о поездке в ручном режиме, созваниваясь друг с другом.