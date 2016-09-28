Компания Samsung запустит собственную платежную систему Samsung Pay на территории России 29 сентября — платежи будут обрабатываться через MasterCard. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что в настоящее время партнерами проекта являются Альфа-банк, ВТБ-24, МТС, Райффайзенбанк, банк «Русский стандарт» и «Яндекс». В дальнейшем Samsung планирует увеличить их количество вдвое.

Платежная система Samsung Pay поддерживается на моделях Samsung Galaxy S7 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, а также Galaxy A5 (2016) / A7 (2016). Для оплаты владельцу нужно прикоснуться к экрану смартфона, выбрать карту и авторизоваться с помощью отпечатка пальца. Вместо номера карты при оплате используется токен — специальный номер, который формируется в момент авторизации. При этом от вредоносных атак телефоны будут защищены системой Samsung KNOX.

Представители компании уточнили, что комиссия за использование системы с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий взиматься не будет.

В начале августа гендиректор Visa в России Екатерина Петелина сообщила о подготовке к внедрению в России сервиса токенизации, который позволит вывести на российский рынок платежные приложения Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay для бесконтактной оплаты товаров через смартфоны. Вместе с тем в сентябре компания Apple заявила о запуске в России системы Apple Pay. В пресс-релизе говорилось, что сервис должен заработать до конца 2016 года.