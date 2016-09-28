Федеральная антимонопольная служба России может разрешить рекламу алкоголя в интернете и печатных СМИ, но с определенными ограничениями. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Артемьев, передает ТАСС.

Если чуть-чуть, то, наверное, в экономический кризис можно поддержать печатные издания. В журналах и газетах — это ограничение площади (рекламы алкоголя). Что касается интернет-изданий, наверно, можно говорить о видах рекламы — что можно, что нельзя, крепких, не крепких (алкогольных напитках) Игорь Артемьев, глава ФАС

Артемьев также уточнил, что «такие шаги нужно делать с очень большой осторожностью». При этом сам глава ФАС, по его словам, не сторонник инициативы разрешить рекламу алкоголя, и было бы хорошо «еще лет 50 от такой инициативы воздержаться».

Ранее «Известия» писали, что в 2017 году Минэкономразвития хочет провести оценку фактического воздействия закона «О рекламе» (вступил в силу в 2013 году), который ограничивает рекламу алкоголя в печатных СМИ и интернете, чтобы понять, насколько эффективными оказались запреты.