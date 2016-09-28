В Москве в районе Курского железнодорожного вокзала открылся второй столичный обменный пункт криптовалют, который работает с BTC, LTC и ETH. Об этом сообщает интернет-издание Forklog.

Как уточнили владельцы обменника, посетители смогут как купить, так и продать биткоины за наличный или безналичный расчет. Помимо биткоина, в обменнике также работают с Litecoin, Ethereum и любой другой криптовалютой по предварительному запросу.

«Основные криптовалюты, с которыми мы работаем, — это биткоин, Ethereum, Litecoin, но по предварительному запросу со стороны клиента мы готовы покупать и продавать и другие криптовалюты. На данный момент комиссия на все операции составляет 3 %, вскоре мы также планируем открыть и онлайновый обменный пункт», — рассказал изданию представитель обменника.

Ранее сообщалось, что на улице Новый Арбат открылся первый в Москве стационарный обменный пункт криптовалют. В нем клиентам доступны только операции по продаже биткоинов, а обмен проводится исключительно в частном порядке. Авторы идеи отмечали, что в случае успешной работы проекта они задумаются о его легализации, «чтобы избежать претензий со стороны правоохранительных органов».

12 августа стало известно, что российское правительство отказалось вводить уголовную ответственность за изготовление и использование биткоинов. При этом было решено проводить мониторинг использования виртуальных валют и дополнительный анализ рисков их использования в преступных целях. Ранее сообщалось, что министерство финансов выступило с предложением приравнять биткоины к иностранной валюте. Согласно законопроекту, который в окончательном варианте появится к концу 2016 года, россияне смогут покупать биткоины для их последующего использования за границей в тех странах, где это разрешено. Также они смогут продавать криптовалюту за рубеж.