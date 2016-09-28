Российские власти предлагают обязать банки перейти на отечественные средства криптографии и шифрования информации. Об этом газете «Ведомости» рассказала основатель компании InfoWatch Наталья Касперская, участвовавшая в заседании соответствующей рабочей группы при администрации президента.

Также эту информацию подтвердил руководитель подгруппы «Интернет + суверенитет» Илья Массух. Он отметил, что в первую очередь импортозамещение планируется провести в интернет-банкинге. Также оно может затронуть порталы госуслуг и госзакупок.

Сейчас российские банки пользуются в основном зарубежными криптографическими средствами, так как им приходится работать с западными платежными системами. При этом существует риск, что у этих продуктов отзовут разрешительные сертификаты. Чтобы минимизировать его, кредитным учреждениям придется потратиться на отечественные системы шифрования.

По оценкам компании Group-IB, затраты банков на импортозамещение составят несколько миллионов долларов, но будут бессмысленными, так как хакеры не пользуются расшифровкой трафика. Для кражи денег со счетов они применяют кардинг, фишинг и вирусы.

При этом сами банкиры предупреждают, что отказ от технологий, уже использующихся в стандартных браузерах и операционных системах, доставит некоторые неудобства и самим пользователям. В частности, им придется перейти на какой-либо бесплатный отечественный браузер — например, «Яндес.Браузер» — или купить специальное криптографическое устройство вроде системы «КриптоПРО CSP», стоимость которой на рынке колеблется от 2 до 3 тысяч рублей.

Разработчики отечественных систем шифрования данных уже заявили о своей готовности удовлетворить потребности банкиров. По данным «Ведомостей», эту идею поддерживают и в Федеральной службе безопасности, которая занимается сертификацией испытательных лабораторий, лицензирующих средства криптографии в России. При этом в самой ФСБ предложение рабочей группы официально не прокомментировали.