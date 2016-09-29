Министерство финансов предложило возобновить с 2017 года увеличение единого налога на вмененный доход для малого бизнеса. Об этом сообщает агентство «РБК».

ЕНВД заменяет малому бизнесу уплату почти всех других налогов. При этом вмененный доход рассчитывается умножением базовой месячной доходности конкретного вида деятельности на число работников или площадь помещения, а также на два коэффициента: К1 — повышающий коэффициент-дефлятор, ежегодно устанавливаемый Минэкономразвития, и К2 — понижающий коэффициент, утверждаемый местными органами власти. Сама ставка ЕНВД составляет 15 %.

По замыслу Минфина, в последующие три года повышающий коэффициент-дефлятор К1 должен вырасти на 14,7 %. В 2017 году он увеличится с текущих 1,798 до 1,891, в 2018 году — до 1,982, а в 2019 году — до 2,063.

Раньше этот коэффициент и сам ЕНВД ежегодно индексировались исходя из изменения потребительских цен на товары и услуги за год. В 2015 году власти решили заморозить рост налога, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на бизнес, оказавшийся в сложной экономической ситуации. Почему Минфин решил возобновить индексацию, в документах не уточняется. Из них следует лишь, что в ведомстве считают, что расчет новых ставок не на один, а на три года вперед позволит «обеспечить предсказуемость роста налоговой нагрузки».

По данным Федеральной налоговой службы, в начале 2016 года эту систему налогообложения применяли почти 2,1 миллиона субъектов малого бизнеса — около 1,8 миллиона ИП и свыше 313 тысяч ООО.