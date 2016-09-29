Федеральная антимонопольная служба признала государственное участие в экономике главным препятствием для развития конкуренции на местном рынке. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Из подготовленного ведомством доклада о состоянии конкуренции следует, что в России сформировался государственно-монополистический капитализм. По данным ФАС, за последние десять лет доля государства и госкомпаний в экономике выросла вдвое — с 35 % в 2005-м до 70 % в 2015 году. При этом в службе делают особый акцент на резко выросшем числе региональных и муниципальных унитарных предприятий, которые являются главными врагами конкуренции на локальных рынках.

Также ФАС раскритиковала правительство за введение запрета на ввоз продуктов из стран, поддержавших санкции против России. В службе пояснили, что хотя эмбарго и создало возможности для расширения отечественного производства, это произошло лишь точечно, а в целом оно привело к росту цен на продовольствие и созданию новых административных барьеров. Излишнее же стремление к импортозамещению угрожает развитию товарных рынков.

Кроме того, в ФАС уточнили, что и сами предприниматели все чаще называют чиновников главными врагами конкуренции, а их действия — основной причиной сокращения числа конкурентов на российском рынке. При этом по последним данным РСПП, 48 % компаний уверены, что власти относятся к бизнесу исключительно как к кошельку. Почти 16 % полагают, что представители государства воспринимают его как питательную среду для коррупции. А еще 2 % считают, что власть относится к бизнесу как к конкуренту.

Глава ФАС Игорь Артемьев уточнил, что составленный ведомством доклад — это констатация тенденций последних двух-трех лет. «И в нем будет много неприятного для правительства», — добавил он.