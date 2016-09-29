Сбербанк присоединился к международному некоммерческому консорциуму HyperLedger, развивающему технологию блокчейн, которая используется при создании криптовалют. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

Помимо Сбербанка, в проекте также участвуют банки ABN Amro, BNP Paribas, BNY Mellon и Wells Fargo, IT-компании IBM, Cisco и Intel, а также система платежей Swift и фондовые площадки Deutsche Börse, London Stock Exchange и Московская биржа. В общей сложности в консорциум входят свыше 80 компаний. В их портфолио значатся пять совместных проектов и несколько хакатонов.

По словам первого зампредседателя правления Сбербанка Льва Хасиса, присоединение компании к проекту позволит ей взаимодействовать с ключевыми разработчиками новых технологий распределенного хранения и обработки информации, которые сейчас активно используются в финансовой сфере.

Ранее о запуске аналогичного консорциума заявили и в Центробанке. Регулятор пригласил к изучению технологии блокчейн консалтинговую компанию Accenture, платежную систему QIWI, а также ФК «Открытие», Бинбанк, «МДМ банк» и «Тинькофф-банк».