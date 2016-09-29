Московские власти разработали сервис поиска услуг по ремонту электротехники — «Чудо техники». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Тестирование проекта начнется в ноябре 2016 года. Пользователи смогут оставлять свои запросы через сайт, мобильное приложение, call-центр или специальные пункты работы с населением. Затем система распределит их по подходящим мастерам. Заказчик сможет отслеживать все этапы ремонта и высказывать претензии к исполнителям на сайте. При оплате в Сети будет действовать гарантия качества. Пенсионерам и другим льготникам предоставят скидки.

За работу «Чуда техники» отвечает государственное бюджетное учреждение «Информационный город», подконтрольное департаменту информационных технологий Москвы. Оно же будет курировать около 50 сервисных предприятий, которые, по решению властей, смогут работать с площадкой. При этом за каждый заказ с них будут удерживать комиссию. Ее размер пока обсуждается.

Власти решили создать специальный сервис после жалоб горожан на низкое качество частных мастерских, которые завышают цены и воруют технику. Предполагается, что новый проект позволит вывести отрасль из тени.

На запуск «Чуда техники» ушло около 50 миллионов рублей заемных средств. При этом совокупный объем московского рынка ремонтных услуг власти оценивают в 10 миллиардов рублей в год. По прогнозу ДИТ, на первом этапе проект сможет перетянуть на себя около 10–15 % всех заказов по постгарантийному ремонту.