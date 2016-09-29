Специалисты «Левада-центра» выяснили, насколько активно россияне пользуются возможностью оплачивать товары и услуги в Сети.

63 % россиян никогда не совершали покупок

в интернет-магазинах

При этом 53 % опрошенных заявили, что они не собираются ничего покупать в Сети и в дальнейшем. Еще 10 %, наоборот, готовы попробовать онлайн-шопинг.

Вдобавок к этому 76 % респондентов признались, что никогда не бронировали по интернету билеты на самолет или поезд, а 81 % не пользовался возможностями онлайн-заказа билетов в театр, кино, на концерты или другие мероприятия. Также 84 % россиян никогда не обращались к услугам интернет-сервисов по бронированию гостиниц и туров.

В целом 49 % населения не планируют использовать возможности Сети для оплаты товаров и услуг и в дальнейшем. Еще 6 % попробуют обратиться к интернету для решения хотя бы одной из перечисленных выше задач, а 5 % собираются освоить их все.

Доля россиян, выходящих в интернет как минимум пару раз в месяц, среди опрошенных составила больше 70 %.