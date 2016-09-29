Всемирный банк и Научно-исследовательский финансовый институт при Минфине выяснили, насколько эффективно функционирует российская система социальной поддержки населения. Полученные данные приводит газета «Известия».

19 % малоимущих в России

не получают социальной поддержки

Одновременно с этим эксперты выяснили, что 87 % получателей всевозможных льгот и пособий не относятся к категории бедных и особо в них не нуждаются.

В целом различными соцпрограммами охвачен 71 % населения России. Ежегодно государство тратит на них 3 % ВВП. При этом дефицит доходов у всех малоимущих составляет втрое меньше — около 1 % ВВП. В связи с этим эксперты заключают, что даже если бы всего треть расходов на социальное обеспечение доходила до адресатов, то проблема бедности в стране уже была бы решена. Сейчас этого не происходит из-за того, что потенциально уязвимые категории граждан в принципе не знают, какая поддержка им полагается, а получить ее они могут, только самостоятельно обратившись в соответствующие госструктуры.