Компания «Роснефть» в суде потребовала от издания «РБК» выплатить ей 3,124 миллиарда рублей компенсации по иску о защите деловой репутации за статью «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP». Об этом сообщает RNS.

«По заданию истца центр профессиональной оценки осуществляет подготовку заключения относительно анализа влияния возможных последствий распространения ответчиком порочащих сведений стоимостью репутации истца. Анализ показал, что минимальное снижение стоимости деловой репутации составит не менее 3 миллиардов 124 миллионов рублей, соответственно, указанная сумма подлежит взысканию с ответчика», — заявил представитель «Роснефти».

Суд отложил рассмотрение иска до 11 ноября.

«Роснефть» подала иск к журналистам холдинга «РБК» в апреле 2016 года. Ответчиками по иску являются авторы статьи «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP»: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло. Также ответчиком выступает компания «Бизнес-Пресс» — учредитель и издатель газеты. Кроме того, соответчиком по иску является «РБК-ТВ» и его ведущий Константин Бочкарёв.

Статью, о которой идет речь, опубликовали на сайте «РБК» 11 апреля. В ней сообщалось, что президент «Роснефти» Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет компании во время приватизации ее акций. Также там говорилось, что покупателей 19,5 % акций «Роснефти», которые правительство планирует продать в 2016 году, обяжут не заключать акционерное соглашение с BP, владеющей 19,5 % госкомпании.