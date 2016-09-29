Компания Google начала рассылать российским пользователям устройств на базе Android уведомления о том, что они могут деактивировать предустановленные приложения, а также изменить поисковик и виджет поиска. Об этом сообщает Vc.ru.

В уведомлении есть ссылка на информацию о том, как можно установить приложения от других разработчиков, отличных от Google. Требования уведомить пользователей входили в предписании Федеральной антимонопольной службы.

Vc.ru

Ранее ФАС назначила Google 438 миллионов рублей штрафа за нарушение антимонопольного законодательства. До этого компанию признали виновной по жалобе «Яндекса», указавшего на ограничение конкуренции в связи с требованием Google устанавливать свои сервисы на аппаратах на базе Android по умолчанию.