Рабочая группа экспертного совета при правительстве выступила против поправок к законодательству, предложенных Медиакоммуникационным союзом, регулирующим интернет-мессенджеры. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты заявили, что под законопроект попадает большая часть интернет-отрасли. В частности, под определение «организатор распространения информации» попадают мессенджеры и другие сервисы, в том числе практически любой сайт с возможностью обмена сообщениями.

Медиакоммуникационный союз выступил с предложением ограничить анонимность мессенджеров в августе. МКС предлагал обязать любых «организаторов распространения информации» идентифицировать пользователей «на основе той информации, которая содержится в базе данных операторов связи, заключив с ними предварительные соглашения».

Помимо этого, согласно предложенным поправкам, мессенджеры и почтовые сервисы были бы обязаны «незамедлительно блокировать сообщения или публикации, которые содержат информацию, распространяемую с нарушением требований российского законодательства». В противном случае операторы могли бы ограничить доступ к сервису по решению Роскомнадзора.