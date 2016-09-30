Платежную систему Apple Pay в России запустят в начале октября, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников среди российских партнеров компании.

По словам источников, ретейлеры и банки тестируют систему уже несколько недель. По словам одного из участников тестирования, сбоев в работе сервиса нет. Другой источник, однако, сказал, что некоторые проблемы имеются, но к официальному запуску Apple Pay их устранят.

В тестировании Apple Pay участвуют Альфа-банк, Бинбанк, Сбербанк, «Русский стандарт», ретейлеры «Дикси», «Виктория» и «М.Видео». Также партнерами компании в России являются Сбербанк, Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Бинбанк, «Открытие», ВТБ-24 и сервис «Яндекс.Деньги».

Apple Pay позволяет использовать смарт-часы Apple Watch и айфоны пятого, шестого, а также седьмого поколения как виртуальную банковскую карту. Благодаря встроенному в гаджеты NFC-модулю и привязке к реальной дебетовой или кредитной карте пользователи получают возможность проведения бесконтактных платежей и оплаты покупок в Сети.

Сейчас Apple Pay работает в восьми странах: США, Канаде, Великобритании, Франции, Швейцарии, Австралии, Сингапуре и Китае, включая Гонконг. При этом больше половины транзакций совершается за пределами американского рынка. О том, что Apple Pay появится в России, стало известно после презентации iPhone 7 и iPhone 7 Plus в начале сентября. Точные сроки запуска тогда не уточнялись.