Сбербанк с 30 сентября снижает ставки по вкладам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

Ставки снижаются на 0,30–0,55 процентного пункта в рублях, на 0,04–0,60 п. п. в долларах и на 0,04–0,39 в евро. Максимальные ставки по вкладам находятся на уровнях 6,85 % в рублях, 1,25 % в долларах и 0,25 % в евро (на срок один-два года). Изменения касаются базовой линейки вкладов и онлайн-вкладов.

Ставка по рублевым онлайн-вкладам выше вкладов в отделениях банка в среднем на 0,35 п. п., по долларовым — в среднем на 0,30 п. п.

Причиной для изменения ставок послужило снижение ключевой ставки Центробанком.