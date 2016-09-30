Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: «Двач» под защитой холдинга Mail.Ru Group, взлетно-посадочный модуль для полетов на Марс от «Роскосмоса» и взорвавшийся при транспортировке iPhone 7 Plus.

Завершение проекта «Розетта»

Космический аппарат «Розетта», который запустили в 2004 году, завершил свою 12-летнюю миссию, сев на комету Чурюмова — Герасименко, — после этого связь с аппаратом, как и задумывали ученые, пропала. Во время сближения с кометой «Розетта» делала снимки небесного тела с минимального расстояния, фиксируя различные параметры газа, плазмы и пыли. Это помогло ученым опровергнуть теорию о том, что воду на Землю занесли кометы.

«Двач» под охраной Mail.Ru Group

Холдинг Mail.Ru Group объявил, что теперь будет предоставлять сообществу «Двач» техническую поддержку и защиту от DDoS-атак. При этом вице-президент холдинга Владимир Габриелян уточнил, что сотрудничество реализуется на безвозмездной основе. Ранее из-за активной DDoS-атаки «Двач» перестал открываться по основному адресу и запустил запасной сайт, который был доступен только по платной подписке.

Ван Гог и мафия

Как заявили представители итальянской полиции, две картины нидерландского художника Винсента Ван Гога, украденные в 2002 году из музея в Амстердаме, обнаружили в собственности членов мафии. Речь идет о полотнах «Вид на море у Схевенингена» и «Выход из протестантской церкви в Нюэнене». Отмечается, что найти картины удалось в результате масштабного расследования, проведенного прокуратурой Италии и подразделениями по борьбе с организованной преступностью.

Подготовка «Роскосмоса» к полету на Марс

В России к 2020 году силами «Роскосмоса» планируется создать взлетно-посадочный модуль для полетов на Марс. На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Роскосмоса» Игорь Комаров назвал обсуждающийся полет «знаковым событием» и пообещал сначала разработать всю необходимую аппаратуру, а затем представить план взлетно-посадочного модуля, который «обеспечит и посадку, и забор материалов, и отработку технологий взлета».

Обновленная консоль от Nintendo

Компания Nintendo 10 ноября выпустит в Японии обновленную версию игровой приставки Dendy, получившую название мини-famicom (сокращение от family computer). В приставку встроят два мини-контроллера, которые будут гарантировать возможность установки и обновления только оригинального программного обеспечения. Всего же на новую консоль Nintendo предустановят 30 игр.

Взорвавшийся iPhone 7 Plus

Газета The Independent сообщила о первом случае воспламенения и взрыва смартфона Apple iPhone 7 Plus. Фотографии загоревшегося телефона опубликовал купивший гаджет пользователь соцсети Reddit с ником kroopthesnoop. По его словам, он даже не успел воспользоваться телефоном, так как аппарат взорвался во время транспортировки со склада. Уточняется, что от других покупателей и пользователей iPhone 7 подобных жалоб не поступало.