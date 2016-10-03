С 1 октября Сбербанк опустил ставки по всей линейке потребительских кредитов ниже докризисного уровня. Это следует из материалов, опубликованных на официальном сайте организации.

Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту в рублях под поручительство физических лиц составляет 13,9 % годовых, а без обеспечения — 14,9 %. Последняя ставка также применяется при рефинансировании кредитов. Военнослужащие, участвующие в Накопительно-ипотечной системе, могут получить заем под 15,5 % годовых с обеспечением или под 16,5 % без него, а граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, — под 20 %.

В Сбербанке рассчитывают, что снижение ставок позволит закрепить успехи в наметившемся тренде на восстановление потребительского кредитования. После майского снижения ставок объем месячной выдачи вырос до 70 миллиардов рублей, хотя до этого почти два года был на четверть меньше — 52 миллиарда.

В конце сентября 2016 года Сбербанк также объявил о снижении ставок по вкладам. Предполагается, что теперь свои расценки начнут активнее пересматривать и другие банки России.