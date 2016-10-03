Министерство промышленности и торговли предложило включить в систему tax free в России икру, водку и другие продукты стоимостью от 10 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По замыслу ведомства, иностранцы, покупающие в России дорогое продовольствие, смогут возвращать суммы, уплаченные в виде налога на добавленную стоимость. При этом изначально продукты питания из системы tax free планировалось исключить, распространив ее действие только на непродовольственные товары.

Предложение Минпромторга уже рассматривается министерством финансов и аппаратом правительства.

Ретейлеры, реализующие черную и красную икру, водку, крабов, шоколад и другие дорогие продукты, пользующиеся популярностью у иностранцев, не имеют ничего против включения их продукции в систему tax free, но не ожидают от этого значительного роста продаж. При этом они допускают, что из-за возврата НДС только с товаров дороже 10 тысяч рублей в магазинах может вырасти средний чек.

Эксперимент по внедрению в России системы tax free стартует в начале 2017 года. Сперва система будет работать только в магазинах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Сочи. С 2018 года возврат НДС туристам будет осуществляться по всей стране.​

Сейчас система tax free уже работает в нескольких десятках стран мира. Покидая их, иностранцы могут вернуть от 7 до 20 % стоимости покупок в зависимости от ставки НДС и комиссии оператора. При этом в каждом государстве установлена минимальная сумма покупки, позволяющая претендовать на возврат НДС.