Российские власти хотят ввести в стране систему штрафов для тех, кто скачивает нелегальный контент. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на источник, осведомленный с межведомственными консультациями по этому вопросу.

По словам источника, система будет аналогична той, что действует в Германии. «Предполагается, что определение скачивания, например нелегального фильма, будет производиться по IP, после чего нарушителю будет направляться штраф», — рассказал он.

Ранее министерство культуры представило поправки в антипиратский закон, которые разрешают досудебную блокировку сайтов с пиратским контентом. Та инициатива, однако, не нашла поддержки у Минкомсвязи.