Российский мессенджер Telegram запустил игровую платформу на основе HTML5. Об этом сообщается в блоге сервиса.

Сейчас пользователи мессенджера могут попробовать там 30 игр. Выбрать игру в чате можно с помощью ботов— например, @gamee или @Gamebot. Введя названия бота Telegram, пользователь получает предложение с игрой и выбирает нужную. После этого в чате появится сообщение о запуске игры, при этом приложение запускается на отдельной странице. Играть можно как в одиночку, так и с собеседником. В конце игры приложение покажет общий счет.

Игру для Telegram может создать любой разработчик. Для заинтересованных компания опубликовала инструкции. «Несмотря на то что первые версии выглядят довольно просто, эту платформу можно использовать для чего угодно — от простых аркад и пазлов до 3D-шутеров и MMORPG», — говорится в сообщении команды сервиса.

Игры доступны в версии Telegram от 3.13 и выше.