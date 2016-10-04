4 октября в России официально заработала платежная система Apple Pay. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона или смарт-часов, к которым привязана банковская карта. Для покупки достаточно приложить палец к Touch ID на iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделях или дважды нажать боковую кнопку на Apple Watch и поднести гаджет к терминалу. С более подробной инструкцией о настройках системы можно ознакомиться на сайте Apple.

Первым банком, поддерживающим платежную систему, стал Сбербанк. Новой услугой уже могут воспользоваться держатели карт Mastercard. Ранее сообщалось, что возможности Apple Pay также тестировали в банке «Тинькофф», Райффайзенбанке, Бинбанке, «Открытии», «ВТБ 24» и «Яндекс.Деньгах».

Среди российских торговых точек, работающих с Apple Pay, значатся сети супермаркетов «Азбука вкуса», «Магнит», «Ашан», «М.Видео» и Media Markt, а также ЦУМ и некоторые другие ретейлеры.