«Новая газета» обратилась в Московский арбитражный суд с иском против ТАСС. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Редакция требует опровергнуть заявление члена Общественной палаты Артема Кирьянова о том, что «Новая газета» получает финансирование от Центра по исследованию коррупции и организованной преступности и не платит с этих денег налоги. В «Новой газете» утверждают, что не получали денег от OCCRP.

Обвинения в адрес издания прозвучали еще в апреле 2016 года, сразу после публикации статей на основе «Панамского архива», в изучении материалов которого в России участвовали представители «Новой».

Сам Кирьянов, возглавляющий Российский союз налогоплательщиков, считает, что этим иском «Новая газета» хочет ограничить его «в возможности проявления общественного интереса по актуальной и волнующей граждан теме».

Первое заседание по делу назначено на 25 ноября.